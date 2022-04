Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (27.04.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die zweitgrößte Bank Deutschlands habe Dienstagabend nachbörslich vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt. Das gute Ergebnis kompensiere für die finanziellen Belastungen infolge des Russland-Ukraine-Kriegs.Demnach habe die Bank in Q1 2022 ein Konzernergebnis von EUR 284 Mio. nach EUR 133 Mio. im Vergleichsquartal des Vorjahres eingefahren. Das operative Ergebnis habe leicht von EUR 538 Mio. auf EUR 544 Mio. zugelegt und damit die Analystenprognosen von durchschnittlich EUR 282 Mio. deutlich übertreffen können.Die Erträge hätten über alle operativen Bereiche hinweg zugelegt und auf Konzernebene ein Plus von 12% auf EUR 2,80 Mrd. verzeichnet, womit die Erwartungen (EUR 2,31 Mrd.) ebenfalls übertroffen worden seien. Profitiert habe das Institut unter anderem von den Leitzinsanhebungen in Polen. Die Nettozinserträge seien um satte 12% auf EUR 1,40 Mrd. geklettert Die Provisionserträge hätten um 2% auf EUR 972 Mio. zugelegt.Das Risikoergebnis habe im Berichtsquartal wegen höherer Vorsorgen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine mit EUR 464 Mio. negativ zu Buche geschlagen (Q1 2021: minus EUR 149 Mio.). Mit zusätzlichen Vorsorgen im Volumen von EUR 713 Mio. verfüge Commerzbank einen über die modellseitig vorgegebenen Dotationen hinausgehenden Puffer zur Abfederung von schlagend werdenden Kreditrisiken.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu Commerzbank lautete "Halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.