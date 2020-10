Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,75 EUR +0,30% (09.10.2020, 11:26)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,746 EUR -0,40% (09.10.2020, 11:37)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (09.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie gehöre diese Woche zu den gefragtesten Papieren auf dem Kurszettel der Anleger. Nachdem das Papier Anfang des Jahres bis unter 3 Euro gerutscht sei, habe eine scharfe Gegenbewegung eingesetzt. Verschiedene Punkte würden im kommenden Jahr für höhere Kurse sprechen.Das Sanierungsprogramm, das der neue CEO Manfred Knof nächstes Jahr anstoßen müsse, sei ein Grund für das Potenzial der Commerzbank-Aktie. Seit der Finanzkrise dürfte es der ehrlichste und umfangreichste Umbau werden. Das verspreche höhere Renditen nicht nur bei der Bank selbst, sondern auch für Aktionäre. Zudem würden Studien zeigen, dass sich Konzerne an der Börse nach einem CEO-Wechsel kurzfristig besser entwickeln würden. Denn neue Besen würden gut kehren.Ein anderes Thema sei eine mögliche Übernahme der Commerzbank. Bereits in den vergangenen Jahren sei das Frankfurter Geldhaus immer wieder als Juniorpartner für eine Fusion gehandelt worden - zuerst mit ausländischen Konkurrenten wie der UniCredit oder der ING, dann letztes Jahr mit der Deutschen Bank. Gespräche habe es offiziell nur mit der Deutschen Bank gegeben und die seien gescheitert. Aber wenn eine Sanierung eingeleitet werde und die Corona-Krise 2021 abklinge, stehe das Thema wieder auf der Agenda. Aufgrund des geringeren Börsenwerts im Verhältnis zum Eigenkapital (Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,2) sei die Commerzbank besonders attraktiv für eine Übernahme.Die Commerzbank-Aktie habe diese Woche deutlich Boden gutmachen können und habe mehrere Chart-Signale geliefert. Der nächste signifikante Widerstand liege nun bei 5,15 Euro, dem Abwärtstrend vom Frühjahr. Trader könnten das Szenario spielen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: