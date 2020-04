Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (29.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Beim Frankfurter Geldhaus stehe die Hauptversammlung vor der Tür. Die finde dieses Jahr virtuell statt. Traditionell würden sich an dem Tag die Fronten zwischen Vorstand und Kleinaktionären verhärten, denn Aktionäre bekämen die Gelegenheit mit Protestreden ihren Unmut gegenüber die Führungsriege zu äußern. In diesem Jahr sei bereits im Vorfeld ein Streit entfacht, bei dem das Vergütungssystem mit Mittelpunkt stehe. Die Vorgeschichte: Vergangene Woche hätten die einflussreichen Stimmrechtsberater Glass Lewis und ihre deutsche Tochter Ivox den Aktionären empfohlen, gegen das im März angepasste Vergütungssystem von Vorstandsmitgliedern der Bank zu stimmen. Vor allem angelsächsische Investoren würden bei Hauptversammlungen häufig dem Rat von Stimmrechtsberatern folgen.Rückenwind erhalte die Commerzbank derweil von der Stimmrechtsberatung ISS. Laut "Handelsblatt" würden sie den Investoren raten, das System zur Vergütung von Vorstandsmitgliedern auf der anstehenden Hauptversammlung abzusegnen. ISS sehe zwar Teile des Vergütungssystems kritisch, trotzdem sei die Beratungsagentur für eine Billigung des Vergütungssystems. Sie begründe das mit in Deutschland vorherrschenden Standards. Die Regelung von Bankvorstands-Vergütungen seien in der Institutsvergütungsverordnung und der Corporate Governance Kodex geregelt.Zuletzt habe sich das Chartbild bei der Commerzbank wieder aufgehellt. Gestern habe die Aktie Unterstützung durch die Zahlenvorlage der Commerzbank-Tochter comdirec bank verspürt. Spekulativ orientierte Anleger könnten das aktuelle Kursniveau nutzen und auf einen Turnaround spekulieren. Ein weiterer Impuls für eine Erholungsrally könnte von der Zahlenvorlage auf der Hauptversammlung am 13. Mai ausgehen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,519 EUR +2,51% (29.04.2020, 15:39)