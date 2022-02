Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot 2022 von DER AKTIONÄR.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (14.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt zähle die Commerzbank-Aktie heute zu den größten Verlierern. Neben der Sorge vor einer Verschärfung des Ukraine-Konflikts, würden Aussagen von Bundesfinanzminister Christian Lindner den Titel heute noch zusätzlich abschmieren lassen. Natürlich gehe es dabei um die Rolle des Bundes als größtem Aktionär bei der Commerzbank.In einem Interview mit dem Handelsblatt habe sich der FDP-Politiker unter anderem zum Umgang mit den Staatsbeteiligungen geäußert. Der Bundesfinanzminister habe dabei deutlich gemacht, dass der Staat an der Commerzbank nicht dauerhaft beteiligt bleiben sollte. "Auf Dauer wird der Staat nicht Shareholder der Commerzbank sein", so Lindner. "Aber bei dereinst anstehenden Entscheidungen werde ich sowohl die Vermögensinteressen der Steuerzahler im Blick behalten als auch die Bedeutung der Commerzbank für unsere mittelständische Wirtschaft."Auch andere Beteiligungen, die der Staat in der Coronakrise eingegangen sei, möchte Lindner wieder abbauen. "Ich bin davon überzeugt, dass der Staat sich aus diesen Beteiligungen möglichst schnell zurückziehen muss", so Lindner. "Bei der Lufthansa ist der Einstieg in den Ausstieg bereits erfolgt."Bei der Commerzbank sei der Bund indes schon seit der Finanzkrise investiert. Zwar habe sich der Kurs in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt, damit der Staat ohne Verlust aussteigen könne, reiche es aber bei Weitem nicht aus. Auf dem aktuellen Niveau müsste Lindner mehrere Milliarden in den Wind schießen. Ohnehin erscheine es fraglich, ob man beim aktuellen Stand des Umbaus die Reißleine ziehen würde. Das hätte nur weitere Unruhe zur Folge, auf mögliche Sanierungsgewinne würde man verzichten.Investierte bleiben auf jeden Fall dabei und beachten den neuen Stopp bei 6,60 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 14.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.