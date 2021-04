Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,959 EUR +0,67% (16.04.2021, 13:30)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,9735 EUR +1,32% (16.04.2021, 13:17)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (16.04.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Strafzinsen gibt's bald schon ab 50.000 Euro - AktiennewsEigentlich war bei Negativzinsen ein Freibetrag von 100.000 Euro "branchenüblich", so die Experten von FONDS professionell.Doch diese Zeiten seien offenbar vorbei: Immer mehr Banken würden die Freigrenze absenken, darunter nun auch die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Die Commerzbank werde die Schmerzgrenze, ab der sie Strafzinsen in Höhe von 0,5 Prozent auf Guthaben ihrer Kunden verlange, zum 1. August auf 50.000 Euro senken, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Unternehmenskreise schreibe. Der bisherige Freibetrag liege bei 100.000 Euro. Die Commerzbank habe sich auf Anfrage der Wirtschaftszeitung nicht zu dem Thema äußern wollen.Betroffen von diesem Schritt seien nicht nur Neukunden, sondern alle Kontoinhaber, die seit dem 1. Juli 2020 Kunde des Instituts seien. Das sei nach dem Verständnis von Deutschlands zeitgrößter Geschäftsbank möglich, weil sie ihre AGB im vergangenen Sommer entsprechend geändert habe, sodass die "Verwahrentgelte" grundsätzlich möglich seien.Individuelle VereinbarungenCommerzbank-Privatkundenvorstand Sabine Schmittroth habe diesen Schritt kürzlich bereits angedeutet. "An die breite Privatkundschaft werden wir keine Negativzinsen weitergeben. Aber die Frage ist, wo das Ende der Breite ist", habe sie im "Handelsblatt"-Interview gesagt. "Daher werden wir uns die Höhe der Freibeträge immer wieder anschauen."Neben der Commerzbank würden immer mehr Banken dazu übergehen, die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht nur auf Neukunden, sondern auch auf Stammkunden abzuwälzen. Jüngst hätten die Onlinebank 1822 Direkt sowie die Hamburger Sparkasse entsprechende Schritte getan. Die Sparda-Bank West habe zudem kürzlich den Freibetrag auf 25.000 Euro gesenkt - für Neu- ebenso wie für Bestandskunden.