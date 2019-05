Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (22.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank Ende April habe die Hauptversammlung der Commerzbank am Mittwoch ganz im Zeichen der künftigen strategischen Ausrichtung gestanden. Dabei habe sich Vorstandschef Zielke grundsätzlich offen für Fusionen gezeigt, habe jedoch gleichzeitig auf die Euphorie-Bremse getreten.Bis Herbst solle die Strategie des Frankfurter Instituts nachgeschärft werden. Der Vorstand werde alle Möglichkeiten prüfen, die Profitabilität zu steigern - auch mögliche Chancen mit Partnern und eventuellen Zukäufen. Ergebnisse der diesjährigen Strategiedebatte würden ab Anfang Oktober erwartet.Die schwindende Fusionsfantasie habe die Commerzbank-Aktie am Mittwoch weiter unter Druck gebracht. Am Donnerstag dürfte dann der Dividendenabschlag zumindest optisch für weitere Verluste sorgen. "Der Aktionär" halte aber zunächst an seiner Trading-Position fest und spekuliere auf eine baldige Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,107 EUR -3,12% (22.05.2019, 17:35)