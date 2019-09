XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,354 EUR -6,45% (23.09.2019, 12:52)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,365 EUR -6,04% (23.09.2019, 13:08)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (23.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Finanztitel zähle am heutigen Handelstag zu den größten Flops im MDAX. Zum schwachen Branchenumfeld würden sich dabei massive Zweifel am Entwurf für das geplante Strategie-Update gesellen.Über Stellenstreichungen und die Schließung von Filialen sei im Vorfeld bereits spekuliert worden. Doch die Entwürfe zur strategischen Neuausrichtung der Commerzbank, die am Freitagnachmittag überraschend präsentiert worden seien, würden weit darüber hinausgehen: Demnach erwäge Commerzbank-Chef Martin Zielke auch die vollständige Integration von Comdirect und den Verkauf der polnischen Tochter M-Bank.Letzteres stoße bei Experten allerdings überwiegend auf Skepsis. Ihrer Einschätzung nach würde das Geldhaus damit sein Tafelsilber verscherbeln, um den Erlös dann ins unrentable Kerngeschäft zu stecken. M-Bank gelte als einer der wenigen Gewinn- und Wachstumstreiber der Commerzbank.Weiterer Kritikpunkt seien die im Entwurf präsentierten Mittelfristziele bis 2023. Demnach wolle der Konzern seine Kostenbasis bis dahin auf maximal 5,5 Milliarden Euro senken. Nach der Umsetzungsphase der Strategie werde mittelfristig eine Eigenkapitalrendite von mehr als vier Prozent angestrebt, heiße es in dem Entwurf.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt skeptisch und rät weiterhin vom Kauf der Commerzbank-Aktie ab. (Analyse vom 23.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: