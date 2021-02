Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,224 EUR +2,03% (15.02.2021, 17:41)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (16.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe nach dem Rücksetzer Ende letzter Woche gestern etwas Boden gutmachen können. An der Unterstützung um 5,10 Euro sei der Kurs wieder nach oben gedreht. Gas gebe derweil das Management der Commerzbank selbst. Dass es zu Preissteigerungen für Kunden im Privatkundengeschäft komme, sei beim Kapitalmarkttag am Donnerstag angekündigt worden. Nun lege die Bank bereits neue Konditionen für Kunden vor, allerdings nicht für die der Commerzbank.So würden die Gebühren für Comdirect-Kunden erhöht. Ursprünglich habe das Direktbank-Modell viele kostenlose Dienstleistungen oder zumindest geringere Gebühren umgefasst. Durch die Niedrigzinsen seien in den letzten Jahren aber schon einige Konkurrenten der Comdirect davon abgerückt. Mit der Integration in die Commerzbank und der neuen Strategie würden sich auch bei der Internetbank die Preismodelle ändern.Negativzinsen würden sich bei den Banken immer mehr durch die Bilanz fressen. Bisher gebe es auf breiter Fläche keine Negativzinsen. Das könnte sich nun aber ändern. Zudem hätten viele Banken, die vor einer Einführung ab dem ersten Euro zurückgeschreckt hätten, andere Gebühren erhöht. Ob und wie viele Kunden deshalb die Comdirect verlassen würden, sei schwierig zu prognostizieren. Denn kostenlose Alternativen gebe es fast nicht mehr.Die Commerzbank-Aktie sollte sich über der Unterstützung von 5,10 Euro halten, dann können Mutige zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Ein Kaufsignal wäre erst wieder um 5,55 Euro erreicht. Wer bereits investiert sei, müsse nicht handeln und sollte einfach dabei bleiben und den Stopp bei 4,00 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 16.02.2021)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,232 EUR +0,23% (16.02.2021, 09:06)