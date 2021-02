Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (26.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Konzernumbau bei der Commerzbank sei diesen Monat von den Führungsgremien beschlossen worden. Während eine Einigung mit den Gewerkschaften über den Abbau von 10.000 Stellen noch ausstehe, beginne anderswo bereits die Sanierung. Im Fokus stehe dabei die Firmenkundensparte, die jahrelang solide Ergebnisse geliefert habe, aber jetzt massiv unter Druck geraten sei. Um wieder in die Spur zu kommen, seien radikale Schritte nötig. Segmentchef Michael Kotzbauer wolle es nun anpacken.Wie bereits bekannt wolle sich die Commerzbank aus 15 Auslandsmärkten zurückziehen und nur noch Mittelständler und Großkonzerne mit Bezug zu Deutschland betreuen. Kotzbauer habe im Interview mit dem "Handelsblatt" gesagt: "Unter dem Strich werden wir in rund 40 Ländern präsent bleiben - das ist mehr, als beispielsweise die Landesbanken bieten." Anders als früher setze die Bank zudem auf Profitabilität bei jeder Kundenbeziehung. Das Ziel, 10.000 neue Firmenkunden zu werben, werde aufgegeben.Insgesamt habe die Bank rund 26.000 Firmenverbünde als Kunden. Davon solle das Geschäftsverhältnis zu mehreren hundert Unternehmen beendet werden. Damit dürfte es allerdings nicht getan sein: Denn die 300 Millionen Euro, um die dann die Erträge geschrumpft seien, wolle Kotzbauer über mehr Wachstum bei den Neukunden wettmachen. Analysten würden das für ambitioniert halten. Gleichzeitig sollten mehr Erlöse über Strafzinsen auf Einlagen im Firmenkundensegment erzielt werden. Bereits 2020 seien rund 100 Millionen Ertrag damit generiert worden. Laut einer Umfrage der Bundesbank hätten 64 Prozent der Kreditinstitute in Deutschland einen negativen Durchschnittszins auf Depositen von Unternehmen erhoben. Somit sei die Bank in bester Gesellschaft.Neukunden gewinnen wolle Kotzbauer vor allem über digitale Direktangebote für kleinere Firmen. Dort sei die Commerzbank noch nicht so stark aufgestellt wie bei größeren Mittelständlern. Dringlich sei generell aber die Rentabilitätsfrage: Ein Drittel der risikogewichteten Aktiva der Firmenkundensparte werfe derzeit eine Rendite von unter drei Prozent ab. Das sei zu wenig, zumal die Eigenkapitalkosten bei rund zehn Prozent liegen dürften.Vor dem Management liege viel Arbeit, der nächste Meilenstein müsste eine Einigung mit den Gewerkschaften auf einen Sozialplan sein. Das solle bis zur Hauptversammlung am 5. Mai stehen. Dann werde sich zeigen, wie weit man bei anderen Programmen und neuen Angeboten in den einzelnen Bereichen gekommen sei.Mutige greifen daher zu, wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.