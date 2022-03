Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,492 EUR -8,79% (28.02.2022, 09:48)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,524 EUR -7,45% (28.02.2022, 09:33)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (01.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der DAX habe gestern - am ersten Handelstag nach Bekanntgabe weitreichender Sanktionen gegen Russland - nur rund 0,7 Prozent im Minus geschlossen. Eine derartig stabile Kursentwicklung sei nach dem historischen Sanktionspaket nicht erwartet worden. Im Fokus der Märkte hätten indes europäische Finanzaktien gestanden. Am stärksten hätten Titel mit größerem Geschäft in Russland verloren. So habe die Raiffeisenbank International aus Österreich die Liste der Verlierer mit rund Minus 15 Prozent angeführt.Die Commerzbank-Aktie habe immer noch mehr als sieben Prozent eingebüßt. Ein kleiner Trost sei, dass die Notierung damit noch immer rund zwölf Prozent im Plus seit Jahreswechsel stehe. Doch nicht nur mögliche Gegenmaßnamen Russlands auf der Sanktionsseite und denkbare Hackerangriffe auf europäische Banken seien nun zu befürchten.Gegenwind könnte nun auch von der Geldpolitik kommen. Schon jetzt würden die Anleiherenditen am Markt wieder sinken, denn die Anleger würden in sichere Häfen flüchten und damit die Zinsen drücken. Für weiterhin niedrige Zinsen könnte indes auch die EZB sorgen. Vor dem Angriff auf die Ukraine schien einer geldpolitischen Straffung nichts mehr im Weg zu stehen, so Fabian Strebin. Nun sei die Lage unübersichtlich und die Stabilität des Finanzsystems rücke wieder in den Fokus.Noch würden sich Anleger, die zum Jahreswechsel zu Commerzbank-Aktien gegriffen hätten, gut im Plus befinden. Daher können Mutige auch dabei bleiben und beachten den Stopp bei 6,60 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Kurzfristig seien die Risiken aber nicht weniger geworden, das Chartbild spreche ebenfalls gegen einen Neueinstieg. (Analyse vom 01.03.2022)