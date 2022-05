Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,252 EUR +1,23% (02.05.2022, 09:34)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,246 EUR -0,57% (02.05.2022, 09:21)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (02.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die überrschend starken Zahlen, die das Frankfurter Geldhaus vorab für das erste Quartal gemeldet habe, hätten letzte Woche den Kurs gestützt. Die Lage bleibe jedoch weiterhin volatil. Zum Wochenauftakt drohe die Notierung unter wichtige Marken zu rutschen. Experten hätten dennoch eine klare Meinung zur Commerzbank-Aktie.Mit 284 Mio. Euro Nettogewinn habe sich die Commerzbank im abgelaufenen Quartal eindrucksvoll zurückgemeldet. Das sei mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Besonders erfreulich gewesen sei der Anstieg des Zinseinkommens um rund 12%. Das zeige, dass man von den gestiegenen Marktzinsen in der Eurozone und höheren Leitzinsen in Polen über die Tochter mBank bereits profitiere.Die Bewertung sei mit einem laufenden KGV von rund 8 an die Peergroup herangerückt. Damit sei die Commerzbank-Aktie aus dieser Perspektive attraktiv. Nach den vorläufigen Zahlen haben zudem zahlreiche Analysten ihre Ziele angepasst. Derzeit würde niemand der Experten mehr das Papier aus der Hand geben. 15 der 27 Analysten würden nun raten, dabeizubleiben, 12 würden kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 8,74 Euro, was noch vom aktuellen Niveau noch fast 40% Potenzial bedeute.Das wirtschaftliche Umfeld werde in den kommenden Quartalen nicht leichter. Das Thema Kreditausfälle dürfte wieder in den Fokus rücken. Auch die Commerzbank habe ihre Rückstellungen zuletzt hochgefahren. Bisher gebe es allerdings keine konkreten Probleme. Stützend dürfte das Zinsumfeld wirken, dass die EZB schon im Sommer die Zinsen anheben könnte, statt erst im Herbst.Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link