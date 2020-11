Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (04.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Zitterpartie bei den US-Präsidentschaftswahlen stehe heute im Fokus an den Märkten. Nichts hasse die Börse mehr als Unsicherheit. Deshalb rausche aktuell auch die Commerzbank-Aktie abwärts. Für den Konzern selbst stehe morgen etwas anderes im Mittelpunkt: Der Vorstand präsentiere die Zahlen zum abgelaufenen Quartal.Corona-Krise, Konzernumbau, Chefwechsel - die Commerzbank sei in einer schwierigen Phase. Das dritte Quartal dürfte der teilverstaatlichte Frankfurter MDAX -Konzern nach Einschätzung von Analysten mit roten Zahlen abgeschlossen haben, für das Gesamtjahr 2020 habe der Vorstand bereits auf einen Verlust eingestimmt.Analysten würden für das Vierteljahr im Schnitt von 62 Millionen Euro Verlust unter dem Strich ausgehen. Ein Jahr zuvor habe die Commerzbank ihren Quartalsgewinn überraschend stark um gut ein Drittel auf 294 Millionen Euro gesteigert - allerdings vor allem dank des Verkaufs der Tochter Ebase und weniger Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite. Im laufenden Jahr lasse die Corona-Pandemie die Risikovorsorge in der gesamten Branche nach oben schnellen. Auch im Firmenkundengeschäft würden die Erträge in Folge der Krise nicht mehr so sprudeln.Schon vor der Corona-Krise seien in der Commerzbank Diskussionen über eine Verschärfung des im Herbst 2019 eingeschlagenen Sparkurses gelaufen. Erwartet würden angesichts fortschreitender Digitalisierung drastische Einschnitte im relativ dichten Filialnetz. Von 1.000 Standorten könnten gerade einmal 200 übrigbleiben, in denen Kunden sich beraten lassen könnten. Die Zahl der zuletzt knapp 40.000 Vollzeitstellen könnte um bis zu ein Viertel zusammengestrichen werden.Aktuell kämpfe die Aktie um die 200-Tage-Linie bei 4,32 Euro. Die kommenden Tage würden entscheiden, ob dieser Ausbruch nachhaltig sei. Bei den Quartalszahlen morgen werde vor allem der Ausblick des Vorstands entscheidend sein, weitere Impulse werde es wohl nicht geben. Denn der neue CEO fange erst zum Jahreswechsel an.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.