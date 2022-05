Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (18.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank sei lange Zeit Gegenstand von Übernahmespekulationen gewesen. Seitdem letztes Jahr die Sanierung angelaufen sei, sei es indes ruhig um derartige Gerüchte geworden. Das Management solle jedoch laut einem Bericht Anfang 2022 Gespräch über eine Fusion ins Auge gefasst haben. Der Ukraine-Krieg habe offenbar ernsthafte Verhandlungen verhindert.UniCredit-Chef Andrea Orcel habe Anfang 2022 informelle Gespräche mit dem Vorstandschef der Commerzbank, Manfred Knof, geplant, habe die "Financial Times" heute berichtet. Sie berufe sich dabei auf drei unmittelbar über die Angelegenheit informierte Personen. Der Krieg in der Ukraine habe dann auf Seiten der italienischen UniCredit weiteren Gesprächen einen Strich durch die Rechnung gemacht.Eine Commerzbank-Sprecherin habe erklärt, das Geldhaus kommentiere grundsätzlich keine Marktspekulationen. Sie habe außerdem auf die Positionierungen des Institutes verwiesen: "Mit der Strategie 2024 wollen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Commerzbank eigenständig bleiben kann." Allerdings gelte die UniCredit schon seit Jahren als potenzieller Käufer für die Commerzbank.Die UniCredit habe nun aber Probleme mit ihrem Russland-Geschäft, weshalb es scheinbar zu keinen vertieften Gesprächen über eine Fusion gekommen sei. Das Frankfurter Geldhaus gehöre zu den europäischen Banken, die besonders stark in Russland engagiert seien. Laut Bericht der "Financial Times" würden die Italiener die Möglichkeiten für den Tausch von Anteilen mit russischen Banken prüfen, um potenziell milliardenschwere Abschreibungen des eigenen Russland-Geschäfts zu verhindern. UniCredit habe eine Stellungnahme zu dem Bericht vom Mittwoch abgelehnt.Die Sanierung der Commerzbank laufe besser als gedacht und Rückenwind komme vom positiven Zinsumfeld. Die Gerüchte um die Absichten der UniCredit würden zeigen, dass der Konzern für Wettbewerber wieder attraktiv erscheine. Mutige Anleger könnten mit dem bullishen Chartbild im Hintergrund eine Position aufbauen. Investierte sollten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.05.2022)Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.