Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,432 EUR -4,20% (04.02.2021, 09:45)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,488 EUR -2,80% (04.02.2021, 09:30)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (04.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Eigentlich sollte sich der Aufsichtsrat in einer Sitzung gestern Nachmittag nur mit der neuen Strategie von CEO Manfred Knof befassen. Am späten Abend habe die Bank dann allerdings eine Ad-hoc-Meldung veröffentlicht, die es in sich habe. Es gebe nicht nur Details zu den Umbauplänen, sondern auch Vorabdaten zu den Quartalszahlen, die erst am 11. Februar veröffentlicht würden. Dass die Commerzbank 2020 einen Milliardenverlust einfahren werde, sei seit geraumer Zeit klar gewesen. Die Prognosen der Analysten habe das Geldhaus aber nun gerissen.Operativ habe die Commerzbank 2020 bereits Miese von 233 Millionen Euro eingefahren. Im Jahr zuvor sei noch ein sattes Plus von 1,25 Milliarden Euro gelungen. Aufgrund von Goodwill-Abschreibungen (1,50 Milliarden Euro) und Restrukturierungsaufwendungen (800 Millionen) stehe unter dem Strich ein Verlust von 2,90 Milliarden Euro beim Konzernergebnis (Vorjahr: 585 Millionen Überschuss). Der Konsens sei in letzten Schätzungen noch von 2,80 Milliarden Verlust ausgegangen.Der Aufsichtsrat habe gestern zudem die neue Strategie gebilligt. Neben den bekannten Details, wie dem Abbau von 10.000 Jobs und der Schließung von knapp der Hälfte der deutschen Filialen, stehe die Sanierung im Firmenkundengeschäft im Mittelpunkt. Dort wolle die Bank Mittelständler, Großunternehmen und Auslandskunden mit Bezug zu Deutschland in den Fokus nehmen. Internationale Firmenkunden würden damit häufig durchs Raster fallen. 15 Auslandsstandorte würden dichtgemacht, die Geschäfte im Investmentbanking und Kapitalmarktgeschäft würden weiter auf Unternehmenskunden zugeschnitten oder eingedampft.Ab 2024 sollten so jährlich 1,40 Milliarden, das sei ein Fünftel der für 2020 erwarteten Kosten, eingespart werden. Bisher würden sich die Gewerkschaften noch quer stellen. "Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat tragen die strategischen Ziele mit, nicht jedoch den geplanten Personalabbau", habe ver.di-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann, der im Kontrollgremium sitze, dem "Handelsblatt" gesagt.CEO Knof spreche davon, dass die geplanten Einschnitte "sehr schmerzhaft" seien. "Wir werden diesen Weg mit aller Konsequenz gehen, aber fair und in gegenseitigem Respekt." Um zügig Klarheit für die Beschäftigten zu schaffen, habe der Vorstand eine sogenannte Regelungsabrede mit dem Gesamtbetriebsrat geschlossen. Das gehe aus der Ad-hoc-Meldung hervor. Ziel sei es, sich bereits bis zur Hauptversammlung am 5. Mai auf einen Rahmen-Interessenausgleich und Sozialplan zu verständigen.Tiefere Kurse sind daher eher Einstiegsgelegenheiten, denn nachdem die neue Strategie endlich verabschiedet wurde, kann Knof sich nun an die Arbeit machen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.