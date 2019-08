XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (19.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Martin Mrowka vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Einige Börsianer würden sich am Montag-Vormittag verwundert die Augen reiben: Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) zeitweise plus 3,7 Prozent an der DAX-Spitze, Commerzbank plus 3,3 Prozent. Als Hauptgrund für die Erholung gelte die jüngste Stabilisierung an den Anleihemärkten. Die Kurse der Staatsanleihen seien in der vergangenen Woche auf neue Rekordhöhen geklettert, die Renditen gleichzeitig auf Allzeittiefen gefallen. Der Bund-Future habe am Donnerstag bei 179,66 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Am Montagmorgen notiere das Anleihenbarometer mit 178,55 wieder deutlich tiefer.Die Aktienkurse im Bankensektor hätten in den vergangenen Wochen unter dem starken Renditeverfall an den Bondmärkten gelitten. Die niedrigen Kapitalmarktzinsen würden den Geldhäusern das Geschäft mit festverzinsten Wertpapieren erschweren. Außerdem dürfte die schwache Konjunktur als ein wesentlicher Auslöser der Anleihekäufe die Kreditvergabe an Unternehmen und Verbraucher drosseln.Nun sehe es wieder besser aus. Schon am Freitag hätten sich die Finanztitel von ihren Tiefständen erholt. Die Deutsche Bank-Aktie habe sich von ihrem historischen Tiefstand bei 5,777 Euro auf 6,16 Euro erholt. Am Montag sei es auf 6,42 Euro weiter aufwärts gegangen. Ähnlich bei der Commerzbank: Nach einem neuen Rekordtief bei 4,658 habe die MDAX-Aktie nun wieder zeitweise bei 5,20 Euro gestanden.Mit Argusaugen werde im Laufe der Woche auf die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank FED geblickt. Sie dürfte zu einem bestimmenden Faktor im Handel mit Staatsanleihen werden. Zur Wochenmitte präsentiere die FED ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung, bei der die Währungshüter erstmals seit mehr als zehn Jahren die Zinsen gesenkt hätten. Außerdem starte gegen Ende der Woche die stark beachtete Notenbank-Konferenz im amerikanischen Jackson Hole. Dort sei eine Rede des FED-Präsidenten Jerome Powell geplant.Um die lahmende Konjunktur zu beleben bzw. eine Rezession abzuwenden, dürften die Leitzinsen weiter gesenkt werden. Das wiederum werde eine nachhaltige Erholung der Banken-Kurse verhindern. Zwischenzeitliche Kurserholungen seien allerdings möglich. DER AKTIONÄR sehe die Bank-Aktien bis auf weiteres im tiefen Tal der Tränen.Anleger sollten bei Deutschen Bank und Commerzbank besser an der Seitenlinie bleiben, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: