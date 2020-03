Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,0095 EUR +10,26% (10.03.2020, 13:03)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (10.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach dem katastrophalen Absturz gestern gebe es bei der Commerzbank-Aktie heute einen starken Rebound. Die 4-Euro-Marke rücke ins Visier. Erste Analysten würden sich hervorwagen, aber die mittelfristigen Aussichten seien weiterhin sehr unsicher.Die Wirtschaft in der Eurozone dürfte weiter absinken. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erwarte für Deutschland indes eine Rezession. Auch global sei eine Schrumpfung der Konjunktur denkbar. Die Commerzbank erwische das in einer denkbar schlechten Phase: Der Umbau zu mehr Profitabilität und um die Eigenständigkeit zu retten, sei in vollem Gange, aber in einer kritischen Phase. Zur Finanzierung sei der Verkauf der polnischen Tochter mBank geplant gewesen. Der stocke aber nun. Da die Commerzbank letztes Jahr die harte Kernkapitalquote (Eigenkapitalquote) überraschenderweise erhöht habe, wäre ein Verkauf der mBank zwar nicht mehr zwingend notwendig gewesen. Nun könnte der Puffer allerdings wohl für Kreditausfälle benötigt werden.Diese Woche dürften weitere Maßnahmen angekündigt werden, um die Wirtschaft weltweit zu stützen. Am Donnerstag würden weitreichende Programme der EZB erwartet, die FED habe schon vorgelegt. Mögliche Maßnahmen der Notenbanken wie weitere Zinssenkungen seien Gift für die Banken.Anleger sollten die Commerzbank-Aktie meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,004 EUR +10,68% (10.03.2020, 13:18)