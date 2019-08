Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,9465 EUR +0,03% (28.08.2019, 10:44)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (28.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus treffe sich im September zur Strategiesitzung. Denkbar sei, dass der Vorstand die Schließung von mehreren hundert Filialen beschließe und noch mehr Arbeitsplätze abgebaut würden als im Programm "Commerzbank 4.0" bereits vorgesehen. Wegen der einbrechenden Konjunktur könnte die Commerzbank aber noch andere Probleme bekommen.Aufgrund der Niedrigzinsen in den vergangenen Jahren sei die Marge der Banken in der Eurozone deutlich gesunken. Es sei ihnen nichts anderes übrig geblieben, als massiv das Geschäft auszuweiten. Somit hätten alle Geldhäuser versucht, das Kreditvolumen zu erhöhen. Am aggressivsten sei dabei anscheinend die Commerzbank vorgegangen. Nach Aussage von Konkurrenten habe sie die Strategie gefahren, den Kunden die günstigsten Konditionen, sprich die niedrigsten Kreditzinsen, anzubieten. Somit habe sich die Commerzbank mit schlecht verzinsten Krediten v.a. im Unternehmensbereich vollgesaugt. Jetzt stünden aber in Deutschland alle Zeichen auf Rezession und die Anzahl der Firmenpleiten dürfte steigen. Dann würden vermehrt Kredite ausfallen und die Bilanz belasten. Zuletzt habe die Commerzbank bereits ihre Risikovorsorge um 60% erhöhen müssen.Die Filialschließungen würden bei einem Verwaltungsaufwand von knapp 7 Mrd. Euro kaum ins Gewicht fallen. Das teure seien eher die Personalkosten, nicht die Mieten. Bis die Personalkosten allerdings selbst bei Massenentlassungen sinken würden, könne es dauern. Denn Abfindungen würden erst einmal zu hohen Belastungen führen.Die Politik der Commerzbank mit Wachstum um jeden Preis könnte sich im Abschwung nun rächen. Kurse deutlich unter 5 Euro seien schon bald wieder möglich. Anleger sollten Abstand von der Commerzbank-Aktie halten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,98 EUR +0,50% (28.08.2019, 10:29)