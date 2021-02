Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,282 EUR -0,71% (22.02.2021, 08:42)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,328 EUR +3,18% (19.02.2021, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (22.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe vor rund zwei Wochen ihre neue Strategie konkretisiert. Im Rahmen eines Kapitalmarkttags seien verschiedene Vorstände Rede und Antwort gestanden. Dass während des Umbaus Kunden abwandern würden, sei klar. Allerdings könnten es mehr sein als befürchtet. Dann wäre die Sanierung unter Umständen in Gefahr.Seit Jahren habe die Commerzbank versucht mit Wachstum aus dem Niedrigzinsumfeld herauszukommen. Es habe für Neukunden hohe Geldprämien gegeben und jährlich seien neue Wachstumsziele verkündet worden. Ursprünglich habe man für 2020 rund 14 Mio. Kunden angepeilt. Vor wenigen Jahren sollten es dann noch 12,5 Mio. sein. Nach der Integration der Comdirect habe der Finanzkonzern nun Doppelkunden und Karteileichen aussortiert und es seien nur noch 11 Mio. übriggeblieben. Nicht nur daran sei die Commerzbank bei ihrer Wachstumsstrategie gescheitert.Der seit diesem Jahr amtierende CEO Manfred Knof habe klargestellt, dass für ihn zukünftig die Profitabilität und nicht mehr reines Wachstum im Mittelpunkt stehe. Die neue Strategie berge Risiken, was das angehe. Denn höhere Gebühren und veränderte Betreuungsmodelle würden nicht jedem Kunden schmecken. So rechne die Bank intern damit, dass einige Sparer das Weite suchen würden.Laut Welt am Sonntag kalkuliere das Management der Commerzbank bis 2024 damit, dass 1,7 Mio. Kunden der zuletzt knapp 11 Mio. die Bank verlassen. Der Konzern habe das nicht kommentieren wollen. Obwohl es sich um Kunden handeln solle, mit denen man kaum Gewinn mache, würden trotzdem 300 Mio. Euro an Erträgen 2024 fehlen.Nun wolle die Commerzbank anscheinend doch wieder stärker bei der Kreditvergabe wachsen und mit Firmenkunden mehr Geschäft machen, um die Delle auszugleichen. Abwer gerade in diesem Segment werde auch kräftig gespart. Viele Analysten würden die Ertragsziele der Commerzbank für 2024 ohnehin zu hoch halten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link