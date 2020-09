Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,102 EUR +8,02% (04.09.2020, 16:37)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,09 EUR +8,27% (04.09.2020, 16:52)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (04.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie gehöre vor dem Wochenende zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Das Frankfurter Geldhaus profitiere dabei von der neu angefachten Hoffnung auf eine Branchenkonsolidierung und äußere sich selbst optimistisch zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft.Der Rückschlag für die deutsche Wirtschaft durch die Corona-Krise werde nach Einschätzung der Commerzbank deutlich schwächer ausfallen als bisher befürchtet. In diesem Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung nur um 4,5% schrumpfen, habe das Institut am Freitag mitgeteilt. Zuvor hätten die Volkswirte des Frankfurter Geldhauses eine stärkere Rezession erwartet und seien von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 5,5% ausgegangen. Damit hätten sich die Commerzbank-Experten im Vergleich zu anderen Analysten relativ optimistisch gezeigt.Für die Commerzbank und die gesamte Bankenbranche wäre eine zügige Konjunkturerholung sehr positiv. Schließlich hänge die Sorge vor steigenden Kreditausfällen im Zusammenhang mit der Corona-Krise wie ein Damoklesschwert über den Finanzinstituten. Die Commerzbank sei in dieser Hinsicht allerdings relativ solide positioniert.Für zusätzliche Fantasie hätten am Freitag auch Meldungen über Fusionsgespräche zwischen den spanischen Geldhäusern Bankia und CaixaBank gesorgt. Einige würden den Startschuss für eine potenzielle Branchenkonsolidierung in Europa wittern.Investierte Anleger sollten bei Commerzbank die Gewinne laufen lasen. Mutige Neueinsteiger könnten das positive Momentum nutzen. Ein Stoppkurs bei 4 Euro sichere die Empfehlung des "Aktionärs" nach unten ab, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link