Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,179 EUR -1,06% (20.04.2020, 16:31)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (20.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zu halten.Die Gesamterträge der Commerzbank im Geschäftsjahr 2019 hätten sich im Konzern im Vergleich zum Vorjahr um 0,9% von EUR 8.570 Mio. auf EUR 8.643 Mio. verbessert. Das Finanzinstitut habe einen deutlich schwächeren Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter von EUR 644 Mio. (-25,3%) nach einem Konzernergebnis von EUR 862 Mio. im Vorjahreszeitraum erwirtschaftet. Hierbei sei das Ergebnis nicht zuletzt von erhöhten Aufwendungen für Steuern belastet worden, die von EUR 262 Mio. auf EUR 369 Mio. zugelegt hätten. Darüber hinaus seien im Berichtszeitraum bereits EUR 101 Mio. (Vorjahr: EUR 0 Mio.) an Restrukturierungsaufwendungen für den geplanten Personalabbau verbucht worden. Das um Sonder- und Einmaleffekte bereinigte Vorsteuerergebnis (operatives Ergebnis) habe sich im Jahresvergleich minimal um 1,2% von EUR 1.242 Mio. auf EUR 1.258 Mio. verbessern können.Pandemiebedingte Kreditausfälle, schwieriges Ertragsumfeld und hohe Kosten für Digitalisierung und Regulierung würden sich in sehr niedrigen Bewertungen der europäischen Banken widerspiegeln. Die Sektor-Einschätzung des Analysten für Banken laute "neutral".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Commerzbank-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 3,50. (Analyse vom 20.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,183 EUR +0,03% (20.04.2020, 16:17)