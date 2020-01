Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (28.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank trete zur Zeit auf der Stelle. Der Titel bewege sich seit Tagen seitwärts. Neue Impulse sollten die Zahlen der Deutschen Bank am Donnerstag liefern. Dann öffne der Konkurrent seine Bücher für 2019 und das vergangene Quartal. Die Analysten der Deutschen Bank selbst seien für die Aktien der Commerzbank dagegen nicht optimistisch.Die Einstufung für die Commerzbank sei von Analyst Benjamin Goy auf "hold" mit einem Kursziel von 5,00 Euro belassen worden. Die Bank stecke in ihrem fünften Übergangsjahr mit dem Löwenanteil der Umbaukosten, so Goy. Etwas positiver - zumindest was das Kursziel angehe - sei Jefferies. Das Ziel sei von 7,00 auf 5,80 Euro gesenkt worden, die Einstufung bleibe auf "hold". Kosten für den Umbau der Bank hätten sich in ihren Schätzungen für das Nettoergebnis 2019 und 2020 niedergeschlagen, habe Analystin Martina Matouskova geschrieben. Auch für 2021 habe die Expertin die Gewinnprognose gesenkt, denn dann werde sich die Dekonsolidierung der mBank bemerkbar machen. Das vierte Quartal 2019 dürfte unterdessen eine Herausforderung gewesen sein.Insgesamt würden aktuell noch vier der 26 Experten, die die Aktie bewerten würden, zugreifen. Mit 14 rate die Mehrheit zum Halten, während acht Analysten den Verkauf der Aktie empfehlen würden. Das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten liege laut "Bloomberg" bei 5,80 Euro. Vom aktuellen Kursniveau sei das eine Chance von 14 Prozent.Die Commerzbank-Aktie notiere knapp über der 5-Euro-Marke. Die sei nicht nur psychologisch wichtig, sondern auch eine Unterstützung. Falle der Kurs darunter, komme als nächstes der Abwärtstrend bei 4,96 Euro. Weiter sollte die Notierung nicht fallen, sonst sei ein Mehrjahrestief erreicht. Sowohl fundamental, als auch charttechnisch würden derzeit die Impulse fehlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,092 EUR +0,24% (28.01.2020, 09:12)