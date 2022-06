Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,53 EUR +0,64% (07.06.2022, 11:05)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,54 EUR +0,71% (07.06.2022, 10:52)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (07.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe zuletzt von der Aussicht auf steigende Zinsen und Übernahme-Fantasie profitiert. Letztere erhalte neue Nahrung durch einen Kreise-Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach sei das Finanzministerium offen für einen Verkauf der Staatsbeteiligung an ein anderes europäisches Geldinstitut - sollte der Kurs der Aktie (weiter) anziehen.Konkret hätten Vertreter des von Christian Lindner geführten Bundesfinanzministeriums das Thema bei Spitzenmanagern potenzieller Kaufinteressenten in Europa angesprochen, heiße es in dem Bloomberg-Bericht. Bei einer Übernahme müsse sichergestellt werden, dass die Bank die deutsche Wirtschaft weiterhin unterstütze und im Land verankert bleibe.Die informellen Kontakte seien ein deutliches Indiz dafür, dass Scholz und Co nach einem Ausstieg aus der Bank suchen würden. Die zweitgrößte deutsche Privatbank sei während der Finanzkrise (im Jahr 2009) mit Milliarden an Steuergeldern gerettet worden. Die Bundesregierung halte noch 15,6 Prozent an der Commerzbank, etwa dreimal so viel wie der nächstgrößte Aktionär BlackRock.Vor einem Verkauf sähe die Ampel-Koalition gerne eine weitere Erholung des Aktienkurses der Commerzbank, nicht nur, um die eigenen Verluste zu begrenzen, sondern auch, um die relative Position der Bank zu stärken, hätten die Personen gesagt. Die Politik sähe den Verkauf des Anteils gerne als Beitrag zu einer Fusion, doch sei der Börsenwert der Commerzbank vergleichsweise so niedrig, dass es am Ende eher zu einer Übernahme kommen dürfte.Apropos Börsenwert: Seit Mitte Mai seien die Commerzbank-Aktien mit dem Branchentrend und wegen wieder aufgeflammter Übernahmefantasie schon gut gelaufen. Dabei sei in Medienberichten erneut ein mögliches Interesse der italienischen UniCredit thematisiert worden. In der Folge habe es im Mai auch optimistischere Analystenkommentare zu dem Finanzinstitut gegeben.Die Commerzbank-Aktie gehöre im laufenden Jahr zu den Börsen-Stars. Und mit Blick auf die anziehenden Zinsen und die zunehmende Übernahme-Fantasie sei das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht sein. Aus charttechnischer Sicht bestünden mit Überwindung der Marke von 8,58 Euro (obere Gap-Kante) gute Chancen, dass der Banken-Titel das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 Euro angreife.Mutige springen noch auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 07.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweise auf Interessenkonflikte: