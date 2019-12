ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (17.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Weg zur geplanten Übernahme der Online-Tochter comdirect bank erweise sich für die Commerzbank als steinig. Mit ihrer Übernahmeofferte sei sie das Frankfurter Geldhaus den comdirect bank-Aktionären krachend durchgefallen. Zumindest bei der personellen Verschmelzung gebe es aber bereits Fortschritte. Wie comdirect bank am Dienstag mitgeteilt habe, werde Vorstandschef Arno Walter sein Mandat niederlegen, um als Bereichsvorstand Wealth Management & Unternehmerkunden zur Konzernmutter Commerzbank wechseln. Walter werde in seiner neuen Rolle bei der Commerzbank den Angaben zufolge auch das Integrationsprojekt im Rahmen der beabsichtigten Verschmelzung der comdirect bank mit der Commerzbank leiten. Die Verschmelzung über Hauptversammlungsbeschlüsse werde nötig, da die Commerzbank beim Versuch der Komplettübernahme ihrer Online-Tochter im ersten Anlauf gescheitert sei.Die geplante comdirect bank-Integration werde kommen, allerdings teurer und später als erhofft. Ansonsten sei die Umsetzung des großangelegten Konzernumbaus mit großen Risiken verbunden, während die Erfolgsaussichten ungewiss seien. "Der Aktionär" rate daher weiterhin vom Kauf der Commerzbank-Aktie ab, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,58 EUR -0,52% (17.12.2019, 21:46)Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,581 EUR -0,53% (17.12.2019, 17:35)