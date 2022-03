Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (25.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Umbau bei dem MDAX-Konzern Commerzbank laufe fast geräuschlos. Das sei allerdings nicht immer so gewesen. Letztes Jahr sei ein größeres Projekt gescheitert, ein Rückschlag nicht nur für die Bank. Die betreffenden ehemaligen Vorstände würden jetzt dafür auch finanziell verantwortlich gemacht.Teil des Sanierungsprogramms der Commerzbank sei schon länger die Auslagerung der Wertpapierabwicklung von Kundengeschäften gewesen. Mit der HSBC habe es seit geraumer Zeit einen Partner gegeben, der das Volumen komplett übernehmen sollte. Doch das Projekt sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben und habe nicht befriedigend abgeschlossen werden können. Der Starttermin sei mehrfach verschoben worden.Letztes Jahr sei das Projekt dann komplett gestoppt worden - die Commerzbank werde die Transaktionen weiterhin intern abwickeln. Das habe jedoch zu Abschreibungen von 200 Millionen Euro geführt, die den Gewinn gedrückt hätten. Die damals verantwortlichen IT-Vorstände Jörg Hessenmüller und Frank Annuscheit würden seit Längerem im Konzern als die Schuldigen angesehen.Inzwischen würden beide nicht mehr für die Bank arbeiten. Nach Informationen der "Börsen-Zeitung" sollten ihnen noch zustehende Bonuszahlungen nun auch nicht ausgezahlt werden. Dabei könnte es um mindestens 40 Prozent der variablen Vergütung gehen. Denn nach Commerzbank-Richtlinien solle dieser Anteil erst nach drei bis fünf Jahren ausgezahlt werden.Die Commerzbank-Aktie gebe heute etwas ab. Zum Wochenschluss wäre es wichtig, dass zumindest die Notierung über der 7,00-Euro-Marke bleibe. In den letzten Tagen habe es der Kurs zudem nicht geschafft, die 100-Tage-Linie bei 7,19 Euro zu überwinden. Neben der 7-Euro-Marke könnte auch noch die 200-Tage-Linie um 6,44 Euro Unterstützung bieten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link