Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (12.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe den EURO-STOXX-Banks über mehrere Monate im laufenden Jahr performt. Doch mittlerweile sei es damit vorbei. Die Aktie habe sich zuletzt sogar schlechter als der MDAX entwickelt, in dem das Papier in Deutschland notiert sei. Diese Woche werde sich zeigen, in welche Richtung es kursmäßig in nächster Zeit gehe. Heute könnte bereits der Startschuss fallen, denn viel fehle dazu nicht.In rund vier Wochen habe der Kurs der Commerzbank-Aktie rund 20 Prozent eingebüßt und schneide jetzt auf Jahressicht mit einem Plus von etwa acht Prozent schlechter ab als der Gesamtmarkt, der durch den MDAX dargestellt werde (13 Prozent). Negativ falle auch auf, dass die Bankenwerte insgesamt weiterhin gut laufen würden - der EURO-STOXX-Banks bringe es auf aktuell 24 Prozent seit Anfang 2020 - die Commerzbank hänge hier aber hinterher. Es bestehe also Aufholpotenzial, was nicht zuletzt durch die Zahlenvorlage am 4. August gezündet werden könnte.Bisher würden Teuerungsraten von bis zu vier Prozent im laufenden Jahr allenfalls als temporäres Phänomen eingeschätzt. Allerdings sei es ungewiss, ob die Inflation in 2022 tatsächlich wieder abflaue, denn die Saat in Form einer deutlich ausgeweiteten Geldmenge sei weltweit gelegt. Damit kämen die Notenbanken immer mehr unter Zugzwang trotz ihrer geänderten Inflationsziele die Zinsen anzuheben. Für die Commerzbank wäre das ein Segen, da das Geldhaus als eines der zinssensitivsten in der Eurozone gelte.Aus charttechnischer Sicht werde es diese Woche spannend bei der Aktie: Der seit Anfang Juni bestehende Abwärtstrend könnte sich abschwächen, auch wenn es sich noch nicht um eine Trendumkehr handle. Zuletzt habe die Notierung allerdings wieder etwas höher tendiert und könnte schon heute den GD100 bei 5,75 Euro in Angriff nehmen. Der Schlusskurs vom Freitag liege mit 5,73 Euro nur knapp darunter.Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 4,80 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.