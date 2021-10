Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (21.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im vergangenen Jahr hätten die Banken Milliarden für potenzielle Kreditausfälle zurücklegen müssen. Die große Pleitewelle sei bekanntlich ausgeblieben. Weniger Rückstellungen und die Auflösung der Risikovorsorge würden bei nicht wenigen Instituten im laufenden Jahr daher die Gewinne treiben. Auch bei der Commerzbank könnte es in diesem Bereich Überraschungen geben, die Zahlen zum dritten Quartal kämen in zwei Wochen.Seit kurzem würden nun immer mehr Experten ihre Kursziele erhöhen, auch wenn sich an den Empfehlungen selbst nicht viel ändere. Bemerkenswert sei in diesem Sinne aber, wie die Ziele der aktuellen Kursentwicklung hinterherlaufen würden.Nachdem die Zweitquartalszahlen der Commerzbank in erheblicher Weise von Einmaleffekten geprägt gewesen seien, gehe Benjamin Goy von der Deutschen Bank nun von wesentlich klareren Zahlen für das dritte Quartal aus. Zu rechnen sei mit einer Eigenkapitalrendite von sechs Prozent und damit für Commerzbank-Verhältnisse geradezu guten Zahlen. Ermöglicht werde das wohl durch sehr geringe Kreditausfälle, hohe Gebühreneinnahmen, sinkende Kosten und einen Zinsüberschuss, der die Talsohle erreicht haben dürfte. "Der Aktionär" habe bereits mehrfach auf den großen Hebel der Bank bei steigenden Zinsen hingewiesen.Positiver gestimmt sei auch Kian Abouhossein von der US-Bank J.P. Morgan. Er habe das Kursziel für die Commerzbank-Papiere von 6,30 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Allerdings habe er in einer Studie die Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie der Bank im laufenden Jahr um fast die Hälfte erhöht. Er habe dies unter anderem mit niedrigeren Annahmen für die Vorsorge für Kreditverluste in diesem und im kommenden Jahr begründet.Investierte bleiben dabei und beachten den nachgezogenen Stopp bei 5,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. Mutige könnten vor Zahlen noch zugreifen und auf einen Überraschungseffekt hoffen. (Analyse vom 21.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.