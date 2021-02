Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (12.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe gestern ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Bis auf den Ausblick habe es wenig überraschendes gegeben. Die Prognose für dieses Jahr sei aber bei den Investoren durchgefallen. Ein weiterer Ertragsrückgang sei bisher nicht eingepreist gewesen. Nachmittags habe dann der Vorstand die neue Strategie präsentiert und sich den Fragen der Analysten gestellt. Allerdings sei die Commerzbank-Aktie da schon in den Keller gerauscht.Bedingt durch die Corona-Krise und Goodwill-Abschreibungen habe die Commerzbank 2020 fast 3 Mrd. Euro verloren. Da sich das Umfeld nur langsam aufhelle und die Unsicherheit groß bleibe, sei für das laufende Jahr kein großer Ertragssprung einkalkuliert. Gerade bei einem Umbau wie dem der Commerzbank, der den Exit aus bestimmten Bereichen im Firmenkundengeschäft vorsehe, wäre das auch verwunderlich. Die Anleger hätten trotzdem mehr erwartet.Auf dem Kapitalmarkttag sei dann deutlich geworden, dass der Umbauplan so schnell wie möglich durchgezogen werden solle. Erstmals sei der neue CEO, Manfred Knof, öffentlich auf. Er betonte mehrmals, dass es letztlich nur darum ginge, den Plan jetzt endlich umzusetzen. Ausreden gebe es für ihn nicht. Bis zur Hauptversammlung am 5. Mai solle eine Vereinbarung mit der Gewerkschaft über den Abbau von 10.000 Vollzeitstellen stehen. Geplant sei ein Sozialplan mit einer Transfergesellschaft.Für viele Beobachter wirkeder Plan zu ambitioniert: Nachdem das Finanzinstitut jahrelang die Probleme auf die lange Bank geschoben habe, sollten jetzt innerhalb von vier Jahren die Weichen gestellt werden für eine eigenständige Zukunft. 2024 wolle die Commerzbank eine Kosten-Ertrags-Quote von 62% ausweisen. Zuletzt seien es über 80% gewesen und damit deutlich mehr als der Durchschnitt der Peers. Man wolle Profitabilität vor Wachstum stellen, so Knof. Das sei eine radikale Abkehr von der bisherigen Politik das Kreditwachstum aufzupumpen, um so Ertragsrückgänge wettzumachen. Funktioniert habe das ohnehin immer schlechter.Tatsächlich plane die Commerzbank ab 2023 bis zu 3 Mrd. Euro an Anleger über Dividenden oder Aktienrückkäufe auszuschütten. Der operative Gewinn von 2,7 Mrd. Euro solle dann im Wesentlichen über eine Normalisierung der Risikovorsorge und Kosteneinsparungen erzielt werden. Das könnte zumindest ansatzweise aufgehen. Möglicherweise führe die Commerzbank zunehmend Negativzinsen auf Kundenkonten ein und könnte so noch etwas an den Erträgen schrauben. Zumindest sei das gestern aus verschiedenen Aussagen des Vorstandes hervorgegangen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link