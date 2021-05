Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (27.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Steigende Zinsen habe es lange nicht mehr gegeben und sie wären für die Commerzbank ein Segen. Denn durch den Fokus auf das klassische Kreditgeschäft hänge das Frankfurter Finanzinstitut stark vom Marktniveau ab. Die Renditen amerikanischer und auch europäischer Staatsanleihen seien seit 2021 teils stark angestiegen, nun gebe es einen Dämpfer. Denn die Zinsen würden in der Regel nur dann anziehen, wenn die Inflation zulege. Viele Marktteilnehmer würden dort allerdings scheinbar den Zenit überschritten sehen.Aussagen von US-Währungshütern hätten bereits tags zuvor die Inflationssorgen in der weltgrößten Volkswirtschaft ein wenig zerstreut. Sie hätten ihre Sicht bekräftigt, dass Preisanstiege wahrscheinlich zeitlich begrenzt sein würden. Die US-Notenbank dürfte also auf absehbare Zeit ihre sehr lockere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur fortsetzen. Dies dürfte zwar weiterhin die Aktienmärkte antreiben, doch würden im Niedrigzinsumfeld für gewöhnlich die Banken umso mehr leiden. Einnahmen etwa im Kreditgeschäft würden dadurch geringer ausfallen.Investment-Experte Jack Siu von der Credit Suisse habe darauf aufmerksam gemacht, dass der Begriff von der "Inflation am Zenit" unter Anlegern bereits die Runde mache. Auch Siu habe auf die jüngsten Aussagen aus den Reihen der FED sowie auf Pläne Chinas verwiesen, übertriebene Spekulationen auf die stark gestiegenen Rohstoffpreise eindämmen zu wollen. Die Wirtschaft dürfte sich allmählich wieder normalisieren, die Knappheit von Gütern und der Preisdruck dürften nachlassen, glaube Siu. Deswegen würden nun auch die Renditen am Anleihemarkt weiter zurückgehen.Ob die Inflation im Laufe des Jahres wieder zurückgehe, oder erst recht durch eine Lohne-Preis-Spirale noch weiter ansteige, sei aktuell noch unklar. Der Konsens gehe nur von einem temporären Überschießen aus, für die Commerzbank wäre eine etwas höhere Inflation dagegen positiver. Anleger sollten sich durch den Rücksetzer nicht verunsichern lassen und dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR