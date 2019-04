XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (05.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die offiziellen Gespräche über eine eventuelle Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank würden nun seit knapp drei Wochen laufen, laut Insidern sei bereits in den nächsten Tagen mit einer Vorentscheidung zu rechnen. In einem Memo an die Mitarbeiter habe CoBa-Chef Martin Zielke nun die Vorteile des umstrittenen Zusammenschlusses herausgestellt.Laut Zielke wachse die die Commerzbank auch aus eigener Kraft, unter anderem durch eine aggressive Neukundenstrategie. Das organische Wachstum habe aber einen Nachteil: "Um den Marktanteil substantiell zu steigern, braucht man Zeit", so der Vorstandschef in der Zusammenfassung eines Gesprächs mit Mitarbeitern, aus dem die Nachrichtenagentur "Bloomberg" zitiere.Deswegen prüfe man gleichzeitig alternative Optionen, um Wachstum zu generieren. Die Zeit dränge: Der anhaltende Niedrigzins laste auf den Profiten, während regulatorischen Anforderungen und Kosten steigen würden. Gleichzeitig würden die Kunden schnelle, digitale Bankdienste verlangen.Eine Fusion mit der Deutschen Bank würde seiner Ansicht nach die dringend benötigten Größenvorteile liefern. Die dafür erforderlichen Investitionen würden sich daher rechnen. "Nichts zu tun, ist keine Option", so Zielke. "Wir werden weitere Schritte unternehmen, um unser Wachstum und unsere Profitabilität zu verbessern." Es gelte nun zu prüfen, ob ein Zusammenschluss strategisch und wirtschaftlich Sinn mache und wie ein solches Modell aussehen könnte.Insiderberichte, wonach angeblich auch UniCredit an der Commerzbank interessiert sei und im Falle eines Scheiterns der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank ein Übernahmeangebot vorlegen könnte, hätten den Handlungsdruck zusätzlich erhöht. Die CoBa-Aktie habe daraufhin am gestrigen Donnerstag fast 3% zulegen können, am Freitagvormittag gehe es um ein gutes Prozent nach oben.Das Chartbild hellt sich dadurch immer weiter auf, die Trading-Empfehlung des "Aktionär" läuft daher weiter, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: