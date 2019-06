ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (21.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bankaktien würden sich heute in die Gewinnerlisten einreihen. Auch wenn die Euphorie der ersten (Handels-)Stunden mittlerweile etwas verflogen sei, bleibe eine Spekulation bestehen: Zumindest die Commerzbank-Aktie könnte vor einem dynamischen Anstieg stehen. Das Ziel dieser Erholung sei bereits ausgemacht und eröffne Anlegern im besten Fall die Chance auf 13% - plus X. Die Grundlage dafür würden technische Analysten im Bereich eines Gaps ausmachen, das oberhalb von 7 Euro liege. Werde die Lücke geschlossen, könnte es in der Kasse klingeln.Sollte es nun tatsächlich zum beschriebenen Gap-Close kommen, dann eröffne sich Anlegern ausgehend vom aktuellen Kursniveau die Chance auf 13% Gewinn. Gleichzeitig könnte das Erreichen dieses Zieles Anschlusskäufe nach sich ziehen und eine Trendwende einläuten. In diesem Fall käme ein "plus X" hinzu, so Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,179 EUR -0,05% (21.06.2019, 15:33)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,183 EUR +0,26% (21.06.2019, 15:32)