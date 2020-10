Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,644 EUR -0,54% (07.10.2020, 10:19)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (07.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel gebe richtig Gas, nachdem vor knapp zehn Tagen die Unterstützung bei vier Euro getestet worden sei. Einzelne Analysten würden trotz Corona-Pandemie und wirtschaftlicher Unsicherheit wieder optimistischer für den Sektor. Und auch ein Großaktionär der Commerzbank stocke seinen Anteil auf, noch bevor der neue Chef, Manfred Knof, im Januar das Ruder übernehme.Die Capital Group sei ein amerikanischer Investor, der bisher 4,82 Prozent an der Commerzbank gehalten habe. Mit knapp zwei Billionen Dollar verwaltetem Vermögen gehöre man zu den Schwergewichten der Branche. Auch an der Deutschen Bank würden die Amerikaner Anteile halten. Der CEO der deutschen Großbank, Christian Sewing, habe sich gestern in einem TV-Interview für eine aktive Rolle der Deutschen Bank in der beginnenden Branchenkonsolidierung ausgesprochen. Damit könnte in absehbarer Zeit eine Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank wieder ein Thema werden. Es sei kein Geheimnis, dass verschiedene Großaktionäre wie die Capital Group genau darauf abzielen würden.Mit gestern gemeldeten 5,31 Prozent Anteil an der Commerzbank ziehe die Capital Group nun am anderen Ankeraktionär Cerberus vorbei. Neben dieser Meldung würden auch positive Analystenkommentare für Rückenwind sorgen, die den Bankensektor insgesamt wieder in den Fokus rücken würden. Die Experten von Barclays würden in einer Studie schreiben, die Aktien europäischer Geldhäuser könnten zu billig sein, um sie zu ignorieren. Zumal die Titel in diesem Jahr stärker als fast alle anderen Sektoren gefallen seien. Die Kapitalposition sei zudem "viel stärker" als nach der Finanzkrise und potenzielle Fusionen und Sanierungen könnten helfen, den Druck der Niedrigzinsen auf die Margen abzumildern.Von der gestern durchbrochenen 200-Tage-Linie bei 4,43 Euro habe sich der Kurs der Commerzbank-Aktie weiter nach oben entfernt und somit das Kaufsignal bestätigt. Die 50-Tage-Linie bei 4,63 Euro sei im Intraday-Handel nun ebenfalls geknackt worden, der Abwärtstrend vom Frühjahr um fünf Euro rücke damit näher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,644 EUR +2,18% (07.10.2020, 10:17)