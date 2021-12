Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (27.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Jahr 2021 neige sich dem Ende zu. Trotz der neuen Omikron-Variante hätten sich die Märkte in den letzten Wochen gut halten können. Die Titel im Bankensektor hätten aufholen können, was auch für die Aktie der Commerzbank gelte. Deren CEO, Manfred Knof, habe im Interview mit dem "Handelsblatt" Bilanz nach einem Jahr Umbau gezogen. Dabei habe der Vorstandsvorsitzende ein eher positives Bild gezeichnet und sich für 2022 optimistisch gegeben.Im Januar dieses Jahres sei Knof von der Deutschen Bank gekommen, um den bereits fertigen Sanierungsplan umzusetzen. "Es ist ein großer Erfolg, dass wir trotz Restrukturierungsaufwendungen von einer Milliarde Euro 2021 ein positives Ergebnis ausweisen werden", so Knof. "Das hat uns zu Jahresbeginn kaum jemand zugetraut. Wir werden die Erträge gegenüber 2020 steigern und sind damit besser als ursprünglich geplant. Zudem wird die Vorsorge für drohende Kreditausfälle geringer ausfallen als Anfang des Jahres befürchtet." Bei den Kosten würde man genau auf Kurs liegen, wenn man die Belastungen durch die gestoppte Auslagerung der Wertpapierabwicklung ausklammere.Im Februar werde der Vorstand die Zahlen für 2021 bekannt geben, dann könnten Anleger auch mit einem Ausblick für 2022 rechnen. Zumindest so viel habe CEO Knof schon im Interview gesagt: "2022 wird nicht nur wegen der Coronakrise ein herausforderndes Jahr. Die Inflation belastet viele unserer Kunden, insbesondere die gestiegenen Energie- und Immobilienpreise. Zudem gibt es infolge der Pandemie nach wie vor Probleme bei den Lieferketten und große geopolitische Risiken."Dennoch wolle die Commerzbank weiter wachsen. Knof habe gesagt: "Aber ich bin grundsätzlich optimistisch, dass sich unser Kerngeschäft auch im nächsten Jahr gut entwickeln wird." Im Privatkundenbereich sollten das Wertpapiergeschäft und die Baufinanzierung weiter ausgebaut werden. Auch mit dem deutschen Mittelstand rechne man mit sehr soliden Geschäften, was die Vergabe von Krediten und die Platzierung von Anleihen angehe.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR