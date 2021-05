Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,264 EUR +8,71% (12.05.2021, 10:19)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,187 EUR +7,25% (12.05.2021, 10:04)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (12.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank könne auch anders. Nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr überrasche die Bank mit einem Gewinn in Q1 und verbessere auch andere Kennzahlen. CEO Manfred Knof sei zwar erst seit Januar im Amt, aber das Zahlenwerk trage bereits seine Handschrift. Die Zeit des Zauderns scheine bei dem Finanzinstitut anscheinend vorbei zu sein. Das Management blicke nun zuversichtlicher auf 2021.Die Commerzbank habe trotz erheblicher Kosten für den Konzernumbau zu Jahresbeginn schwarze Zahlen geschrieben. Unter dem Strich habe ein Quartalsgewinn von 133 Millionen Euro gestanden, wie der Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe. Das habe deutlich über der Schätzung des Analystenkonsens gelegen, der einen Verlust von 131 Millionen Euro erwartet habe. Stark hätten auch die Erträge angezogen: Im Gegensatz zu vor einem Jahr habe die Bank mit 2,49 Milliarden Euro 35 Prozent mehr umgesetzt. Die Analysten seien von 2,23 Milliarden Euro ausgegangen.Vor allem ein um acht Prozent auf 951 Millionen Euro gestiegener Provisionsüberschuss und mehr Einnahmen im Zinsgeschäft hätten die Erträge in die Höhe schnellen lassen. Neben einer niedrigeren Steuerlast habe der Börsenboom über Handelsgeschäfte der Kunden ordentlich Geld in die Kasse gespült. Zudem habe die Commerzbank nach 326 Millionen Euro nur noch 149 Millionen Euro für potenzielle Kreditausfälle zurückgelegt. Auch hier hätten Experten mehr erwartet. Die harte Kernkapitalquote sei auf 13,4 Prozent gestiegen, der Konsens habe im Vorfeld 13,0 Prozent prognostiziert.CEO Manfred Knof habe zu den Quartalszahlen gesagt: "Wir haben bereits nach wenigen Monaten bedeutende Meilensteine unserer Transformation erreicht und wichtige strategische Projekte in allen Teilen des Konzerns auf den Weg gebracht. Diese Projekte setzen wir jetzt konsequent um. Die Einigung mit den Arbeitnehmergremien auf den Rahmen für den erforderlichen Stellenabbau ist dabei ein entscheidender Schritt". Nach dem sehr guten Jahresauftakt blicke man trotz der anhaltenden Pandemie zuversichtlich nach vorn.Aufgrund der positiven Zahlen sei auch der Ausblick nach oben angepasst worden. Die Erträge im Gesamtjahr 2021 sollten laut Commerzbank nun leicht über denen des Vorjahres liegen. Dank der Fortschritte im Transformationsprozess strebe die Bank Kosten von rund 6,50 Milliarden Euro an. Nach einer Range von zwischen minus 0,8 Milliarden bis minus 1,20 Milliarden Euro beim Risikoergebnis erwarte der Konzern nun einen Wert um minus eine Milliarde Euro. Insgesamt rechne die Bank mit einem positiven operativen Ergebnis.Mutige Anleger greifen zu und setzen einen Stopp bei 4,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: