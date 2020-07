ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (07.07.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Nach dem der zweitgrößte Anteilseigner der Commerzbank Cerberus Capital Management (halte rund 5% der Commerzbank-Aktien; größter Anteilseigner sei der deutsche Staat mit 15,6%) in einem zweiten Brief erneut die Unternehmensführung für die weiterhin ausbleibenden Besserungen der operativen Zahlen bei der Commerzbank kritisiert habe, habe die Bank gemeldet, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schmittmann zum 03.08.2020 sein Amt niederlegen werde. Zudem sei bekannt gegeben worden, dass der CEO Martin Zielke den Rücktritt angeboten habe. Das genaue Datum solle am 08.07.2020 ausgehandelt werden, jedoch werde der Rücktritt spätestens mit Ablauf des 31.12.2020 stattfinden.Als Grund für den Rücktritt habe Zielke die unbefriedigende finanzielle Performance der Bank genannt. Laut eigenen Aussagen brauche die Bank eine tiefgreifende Transformation, welche er nicht in der Lage sei, zu liefern. Seit dem Einstieg von Cerberus (26.07.2017; Aktienkurs 11,16 Euro) habe die Aktie der Bank rund 60% ihres Wertes verloren. Darüber hinaus habe das Unternehmen die ursprünglich vorgeschlagene Dividende für 2019 von 0,15 Euro/Aktie gestrichen. Im Zuge der Bekanntgabe sei der Kurs der Commerzbank-Aktie um rund 8% geklettert. Lennertz lasse seine Schätzungen (u.a. EPS 2020e: -0,07 Euro; 2021e: +0,24 Euro) unverändert.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Commerzbank-Aktie bei einem von ihm erwarteten negativen Gesamtertrag (12 Monate) weiterhin mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde von 2,80 Euro auf 3,50 Euro erhöht. (Analyse vom 07.07.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,545 EUR +2,46% (07.07.2020, 11:44)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,538 EUR +0,51% (07.07.2020, 11:58)