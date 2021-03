Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (23.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Lockdown in Deutschland werde bis 18. April fortgesetzt. An Ostern würden dann für mehrere Tage alle Geschäfte schließen. Die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen und Schließung des Einzelhandels sei erwartet worden, für die Börse dürfte alles andere keine große Rolle spielen. Die Commerzbank-Aktie könnte es heute zuerst weiter nach unten gehen. Das liege auch an einem negativen Analystenkommentar.Die Schweizer Großbank UBS habe das Rating für die Commerzbank-Aktie auf "sell" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Die UBS gehöre zu den Pessimisten unter den Analysten. Der Konsens rechne im Schnitt auf Sicht von zwölf Monaten mit einem Kursziel von 5,76 Euro, was auch über dem aktuellen Niveau liege. Kurzfristig könnte der Lockdown weiter eine Belastung darstellen. Die wirtschaftliche Erholung verschiebe sich dadurch um Wochen nach hinten. Abgesagt sei sie deshalb aber nicht. Viel mehr könnte die Erholung im dritten Quartal dadurch noch stärker ausfallen.Die GD100 bei 5,27 Euro habe die Commerzbank-Aktie gestern gerissen und damit eine Unterstützung nach unten durchbrochen. Im Wochenverlauf müsse sich zeigen, ob die Marke wieder in Angriff genommen werden könne.Engagierte Anleger sollten den Stopp bei 4,00 Euro im Auge behalten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Bevor sich das Chartbild nicht aufhelle, dränge sich kein Neueinstieg auf. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: