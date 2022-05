Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (25.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Notierung suche heute eine Richtung. Auch ein positiver Analystenkommentar könne dabei nicht helfen. Schwerpunkt seien die Aussichten durch steigende Zinsen in der Eurozone - viel der Fantasie habe die Aktie in den letzten Tagen bereits vorweggenommen. Die Analysten würden aber bullish bleiben.Die Experten des Bankhaus Metzler hätten die Titel der Commerzbank erneut unter die Lupe genommen und dabei ihr Urteil angepasst. Die Empfehlung laute unverändert "buy", das Kursziel verbleibe bei 9,80 Euro. Das impliziere ein Potenzial zum aktuellen Kurs von etwa 28 Prozent. Die Analysten lägen damit noch etwas über dem Konsens von 8,97 Euro.Die Ertragslage der Commerzbank befinde sich laut den Experten von Metzler auf Expansionskurs. Die Aussichten für das Zinsergebnis erschienen angesichts der Versteilerung der Zinskurve in Deutschland im bisherigen Jahresverlauf gut. Der Anstieg des Zinsergebnisses im ersten Quartal 2022 sei vor allem der polnischen Tochter mBank zuzurechnen, aber auch dem Geschäft in Deutschland. Der zunehmende Wettbewerb bei der Verzinsung von Kundeneinlagen könnte die Entwicklung des Zinsergebnisses in den nächsten Quartalen leicht dämpfen. Trotzdem dürfte die Commerzbank 2022 die höchsten Nettoeinnahmen seit 2017 generieren.Die Analysten seien zwar hinsichtlich der Kreditrisikorückstellungen etwas vorsichtiger geworden, würden jedoch für 2022 mit dem höchsten Vorsteuergewinn seit dem Jahr 2016 rechnen.Mutige schlagen nun zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 25.05.2022)Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.