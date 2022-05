Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,14 EUR -0,81% (06.05.2022, 11:09)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,142 EUR -0,74% (06.05.2022, 10:55)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (06.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie komme zuletzt einfach nicht in die Gänge. Seit dem Rücksetzer zu Beginn des Krieges konsolidiere der Titel immer weiter. Nicht zuletzt, weil noch immer noch klare Impulse von der Europäischen Zentralbank fehlen würden. Auch der jüngste Erholungsversuch sei daher gescheitert. Das seien die Details.Die Erholung der Commerzbank-Aktie Anfang März sei nur von kurzer Dauer gewesen. Nachdem der Titel innerhalb von eineinhalb Monate in der Spitze 50 Prozent zugelegt habe, habe die Aufwärtsbewegung an der 50-Tage-Linie bei rund 7,60 Euro gestoppt. Von dort aus habe er an Fahrt verloren und schließlich innerhalb eines abfallenden Kanals konsolidiert.Erst als der Kurs letzte Woche an der massiven Unterstützungszone bei 5,95 und 6,10 Euro angekommen sei, habe er einen erneuten Erholungsversuch gestartet. Jedoch habe sich die obere Kanalbegrenzung, die aktuell nahe des GD200 bei 6,55 Euro verlaufe, als hartnäckiger Widerstand erwiesen. Abgeprallt an dieser Marke habe das Papier am Donnerstag deutlich zurückgesetzt und sei auch am heutigen Freitag schwach in den Handelstag gestartet. Rutsche der Kurs nun unter die Unterstützungszone, seien weitere Rücksetzer bis an die untere Kanalbegrenzung bei etwa 5,50 Euro recht wahrscheinlich.Der jüngste Erholungsversuch sei erneut gescheitert. Sollte nun die Unterstützungszone keinen Halt bieten, müsse mit weiteren kurzfristigen Rücksetzern gerechnet werden. Erst wenn sich das Zinsumfeld weiter verbessert und die Commerzbank-Aktie den Sprung aus dem Abwärtskanal und über den GD200 schafft, hellt sich die Lage wieder auf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link