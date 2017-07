Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,125 EUR +0,44% (27.07.2017, 14:55)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2016 erwirtschaftete es mit 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (27.07.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Neuer Großaktionär! AktiennewsEntsprechende Gerüchte kursierten schon seit einigen Wochen, nun ist es amtlich: Der US-Finanzinvestor Cerberus erwirbt ein Fünf-Prozent-Paket an der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) - und erhöht so sein Engagement im deutschen Finanzgewerbe, so die Experten von "FONDS professionell".Anfang Juli hätten erste Gerüchte hochgekocht, wonach die amerikanische Investorengesellschaft Cerberus mit dem Erwerb eines größeren Anteils an der Commerzbank liebäugele. Nun folge die Bestätigung von offizieller Seite: Der US-Hedgefonds übernhme ein rund fünf Prozent schweres Aktienpaket an Deutschlands zweitgrößter Privatbank, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung der Bank hervorgehe.Cerberus Capital Management sei damit nach der Bundesrepublik Deutschland mit einem Anteil von über 15 Prozent und dem Finanzinvestor BlackRock (besitze über fünf Prozent) noch vor der Capital Group (drei bis fünf Prozent) drittgrößter Einzelaktionär der Commerzbank, wie aus Bloomberg-Daten hervorgehe. Der Aktienkurs des DAX-Konzerns habe prompt auf die Nachricht reagiert und sich an der Frankfurter Börse zwischenzeitlich auf elf Euro verteuert - ein Tagesplus von 1,8 Prozent.Über die Bawag bei der Südwestbank engagiert