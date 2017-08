ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (10.08.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Kursavancen locken Finanzinvestor Cerberus an - AktienanalyseDie Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) gehört seit Monaten zu den stärksten Titeln im DAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit Herbst vergangenen Jahres habe sich der Kurs der Commerzbank-Aktie mehr als verdoppelt. Kurstreiber Nummer eins sei die Aussicht auf höhere Zinsen im der Eurozone. Damit würden sich die Geschäftsperspektiven für Geldinstitute wie die Commerzbank erheblich verbessern.Die Kursavancen hätten nun den Finanzinvestor Cerberus angezogen. Die Gesellschaft habe die Beteiligungsschwellen von drei und fünf Prozent überschritten und zuletzt einen Anteil von 5,01 Prozent an der Commerzbank gehalten. Damit rücke Cerberus zu einem der größten Aktionäre der Bank auf. Mit zuletzt gut 15 Prozent besitze die meisten Anteile der deutsche Staat, der die Bank in der Finanzkrise 2008/2009 vor dem Untergang gerettet habe. Börsianer würden nun darauf setzen, dass Cerberus bei den Frankfurtern für frischen Wind sorgen werde.Indes seien die Quartalszahlen der Commerzbank beinahe ins Hintertreffen geraten. Der Abbau Tausender Stellen habe das Geldinstitut noch tiefer in die roten Zahlen gerissen als erwartet. Auch die Anwerbung neuer Kunden sei kräftig ins Geld gegangen. Daher habe der Verlust im zweiten Jahresviertel weit mehr als eine halbe Mrd. Euro betragen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,99 EUR -1,12% (10.08.2017, 17:10)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,92 EUR -1,97% (10.08.2017, 17:26)