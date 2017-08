Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (21.08.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Fortschritte bei Stellenabbau - AktiennewsDie Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) kommt bei ihrem geplanten Stellenabbau auch über Altersteilzeitangebote voran, so die Experten von "FONDS professionell".Das berichte die Nachrichtenagentur dpa und berufe sich dabei auf die Bank selbst. Mehr als 1.100 Mitarbeiter hätten demnach das Angebot angenommen, vorzeitig in Ruhestand zu gehen und sich das mit einer Prämie von je 30.000 Euro "versüßen" zu lassen. Das seien fast 40 Prozent der rund 2.800 Mitarbeiter, denen ein entsprechendes Angebot unterbreitet worden sei. "Mit der Resonanz auf unser Altersteilzeitprogramm sind wir sehr zufrieden", habe ein Sprecher der Bank laut dpa erklärt. "Wir sind damit unserem Ziel, den anstehenden Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich umzusetzen, ein Stück näher gekommen."Bis 2020 sollen 9.600 Vollzeitstellen wegfallenDie teilverstaatlichte Commerzbank habe im Herbst angekündigt, bis zum Jahr 2020 insgesamt 9.600 Vollzeitstellen zu streichen, ohne dabei das Filialnetz auszudünnen. Bis zum Jahr 2020 plane das Institut mit einem Stammpersonal von rund 36.000 Vollzeitstellen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,87 EUR -0,59% (21.08.2017, 12:45)