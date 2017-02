Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (22.02.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: 7,80-Euro-Marke beachten! Stoppkurs bei 6 Euro setzen! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse sich bei der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zu positionieren und den Stopp bei 6 Euro zu setzen.Die Ratingagentur Fitsch habe sich zuletzt bei der Commerzbank-Aktie zu Wort gemeldet. Im Hinblick auf die Bonität habe Fitch das Rating auf BBB belassen - das sei im oberen Mittelfeld ein gutes Rating, sage der Aktienprofi.Was den Chart betreffe, sei es bei der Commerzbank-Aktie seit der Zahlen-Vorlage Anfang Februar bergab gegangen. Die massive Unterstützung im Bereich von 7,45/46 Euro halte. Wenn die Commerzbank-Aktie wieder über den Widerstand im Bereich von 7,80 Euro ausbreche, könnte sie letztlich auch höher laufen und aus der Seitwärtsrange ausbrechen.Bei der Commerzbank würden Anleger einen langen Atem brauchen. Fitch erwarte, dass die Zinsen in der Eurozone in diesem Jahr niedrig bleiben würden. Da die Commerzbank sehr von der Zinshöhe abhänge, sollte es erst 2018 beim Gewinn deutlich nach oben gehen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,347 EUR -0,77% (22.02.2017, 16:39)