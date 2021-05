Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (04.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Für die Hauptversammlung, die aufgrund von Personalproblemen im Aufsichtsrat auf den 18. Mai habe verschoben werden müssen, habe CEO Manfred Knof ein Versprechen abgegeben. Der Commerzbank-Vorstand habe sich mit den Gewerkschaften auf einen Plan zum Abbau der insgesamt 10.000 Stellen einigen wollen. Davon sei lange nicht mehr die Rede gewesen. Der 18. Mai rücke nun näher und es sehe aus, als ob Knof Wort halten könne.Laut Insidern befinde sich die Commerzbank auf der Zielgeraden, das berichte zuerst die Nachrichtenagentur Reuters. Bereits Ende dieser Woche könnte es zu einem Abschluss kommen. Konkret beinhalte das Maßnahmenpaket verbesserte Angebote für Altersinstrumente. Die Gewerkschaften hätten darauf gedrungen, dass mehr Mitarbeitern diese Regelungen nutzen könnten.Einer der Insider habe gesagt: "Es sieht danach aus, dass mit dem Maßnahmenbündel betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden könnten." Von den 10.000 Jobs solle ein Drittel in Deutschland wegfallen. Die Commerzbank selbst habe sich zum Fortgang der Gespräche nicht äußern wollen. "Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir zeitnah zu einem für alle Seiten tragfähigen Ergebnis kommen werde", habe ein Banksprecher lediglich gesagt.Commerzbank-Chef Manfred Knof habe bei der Vorstellung seiner Umbaupläne zu Jahresbeginn gesagt, dass er ohne Kündigungen auskommen wolle. Neben den Einsparungen beim Personal sollten zudem 350 der deutschlandweit 800 Filialen geschlossen werden. Das Ziel von Knof sei es gewesen, bis zur Hauptversammlung einen Sozialplan präsentieren zu können. Diese sollte ursprünglich am Mittwoch, dem 5. Mai, stattfinden.Die Commerzbank komme unter dem neuen CEO Knof gut voran, anscheinend hätten auch die Personalprobleme im Aufsichtsrat - bei der Hauptversammlung solle mit Helmut Gottschalk ein neuer Vorsitzender gewählt werden - ihn nicht davon abhalten können. Der Plan für den Jobabbau könnte nun unter Dach und Fach sein.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR