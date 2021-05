Kursziel

Commerzbank-Aktie

(EUR) Rating

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 5,00 Underweight Barclays Jun Yang 30.04.2021 5,50 Halten NordLB Michael Seufert 27.04.2021 5,40 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 23.04.2021 6,50 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 19.04.2021 4,20 Verkaufen Independent Research Jan Lennertz 26.03.2021 4,70 Sell UBS Jason Napier 19.03.2021 5,06 Verkaufen Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 17.03.2021 5,00 Hold Berenberg Eoin Mullany 08.03.2021 5,30 Neutral ODDO BHF Jean Sassus 03.03.2021

Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,701 EUR -0,38% (11.05.2021, 08:18)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,781 EUR +2,97% (10.05.2021)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (11.05.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) vor Quartalszahlen zu? 6,50 oder 4,20 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG wird am 12.05.2021 ihre Zahlen für das erste Quartal 2021 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat die Analystin von RBC Capital Markets, Anke Reingen, in einer Analyse vom 19.04.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat den Titel weiterhin mit dem Votum "sector perform" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 6,50 Euro belassen. Ein starkes Handelsergebnis und niedrige Rückstellungen der Bank sollten die Auswirkungen der bereits angekündigten Umstrukturierungskosten weitgehend ausgeglichen haben, prognostiziere Reingen.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von Independent Research und liegt bei 4,20 Euro. Analyst Jan Lennertz hat sie in einer Analyse vom 26.03.2021 weiterhin mit dem Rating "verkaufen" und einem Kursziel von 4,20 Euro bewertet. Der Restrukturierungsplan der Bank erscheine weiterhin sehr ambitioniert, so der Analyst. Das Zahlenwerk für 2020 habe die bereits bekannten Eckdaten bestätigt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Börsenplätze Commerzbank-Aktie: