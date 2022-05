Kursziel

Commerzbank-Aktie

(EUR) Rating

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 10,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Goy 27.04.2022 9,70 Neutral Goldman Sachs Chris Hallam 26.04.2022 7,00 Neutral UBS Daniele Brupbacher 26.04.2022 8,00 Equal Weight Barclays Amit Goel 26.04.2022 7,80 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 26.04.2022 8,20 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 26.04.2022 7,14 Halten Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 12.04.2022 10,70 Overweight Morgan Stanley Izabel Dobreva 07.04.2022 7,00 Hold Berenberg Eoin Mullany 02.03.2022 7,30 Halten DZ BANK Thorsten Wenzel 02.03.2022



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,202 EUR -0,06% (11.05.2022, 08:23)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,142 EUR +1,55% (10.05.2022)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (11.05.2022/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) vor Quartalszahlen zu? 10,70 oder 7,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG wird am 12.05.2022 ihre endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2022 vorlegen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. April zu entnehmen ist, habe die Commerzbank im ersten Quartal trotz zusätzlicher Vorsorge für mögliche Rückschläge im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Vorläufigen Zahlen zufolge habe das operative Ergebnis bei 544 Millionen Euro gelegen, nach 538 Millionen Euro ein Jahr zuvor."Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dank eines starken Kundengeschäfts haben wir unseren operativen Gewinn gesteigert, obwohl die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine unser Risikoergebnis belastet haben", habe Konzernchef Manfred Knof bilanziert.Unter dem Strich habe das Konzernergebnis nach Steuern und Minderheiten den vorläufigen Zahlen zufolge im ersten Quartal bei 284 Millionen Euro gelegen. Ein Jahr zuvor seien es 133 Millionen Euro gewesen. Für das Gesamtjahr erwarte die Commerzbank weiterhin ein Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat die Analystin von Morgan Stanley, Izabel Dobreva, in einer Analyse vom 07.04.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat die "overweight"-Empfehlung bestätigt und das Kursziel von 11,70 auf 10,70 Euro reduziert. Die Commerzbank-Aktie bleibe von den in Mittel- und Osteuropa agierenden Geldhäusern ihr Favorit, so Dobreva. Allerdings zeichne sich ein schwächeres Wachstum bei der Kreditvergabe ab angesichts eines starken Engagements der Bank im deutschen Mittelstand.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick: