Börsenplätze Coinbase-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

188,80 EUR +1,51% (25.05.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

239,36 USD +6,24% (25.05.2021, 20:30)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (25.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Coinbase könne am Dienstag mehr als fünf Prozent zulegen. Grund dafür sei neben einer leichten Erholung bei Bitcoin und Co ein positiver Analystenkommentar samt Kaufempfehlung. Es sei bereits die zweite in dieser Woche.Analyst Kenneth Worthington von J.P. Morgan glaube an anhaltendes Wachstum des Kryptomarkts - und erachte den Kryptobörsen-Betreiber Coinbase als großen Nutznießer dieser Entwicklung. "Wir sehen organische und anorganische Wachstumschancen, die die Position von Coinbase als großen und vertrauenswürdigen Handelsplatz stärken können", schreibe er in einer aktuellen Studie.Seiner Einschätzung nach könnte sich Coinbase in die Richtung eines traditionelleren Finanzinstituts, aber mit Fokus auf den Kryptomarkt, entwickeln. Konkret nenne er in der Studie etwa Angebote und Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Derivatehandel, Lending und Beratung im Krypto-Bereich.Angesichts dieser Aussichten habe Worthington die Coinbase-Aktie am Dienstag mit einem "overweight"-Rating in die Bewertung aufgenommen. Ausgehend vom Schlusskurs am Montag signalisiere sein Kursziel von 371 Dollar fast 65 Prozent Kurspotenzial.Bereits das heutige Kerngeschäft liefere ein attraktives Wachstumsprofil und Chancen auf hohe Profitabilität, schreibe Analyst Will Nance in seiner Studie. Großes Potenzial sehe er darüber hinaus aber auch in neuen Initiativen, die stabilere, wiederkehrende Einnahmeströme generieren und das traditionelle Trading-Geschäft auf lange Sicht ergänzen könnten.Die heftigen Schwankungen am Kryptomarkt hätten die Coinbase-Aktie zuletzt allerdings schwer belastet: An sieben der letzten neun Handelstage habe die Aktie Verluste von mehr als 2,5 Prozent verzeichnet. In der Vorwoche sei sie bei 208 Dollar sogar auf den tiefsten Stand seit dem Direct Listing im April gefallen. Die spekulative "Aktionär"-Empfehlung sei dabei ausgestoppt worden. Zwar laufe aktuell ein Rebound, die Lage dürfte aber hochvolatil bleiben.Die Aktie eignet sich daher allenfalls für risikofreudige Anleger, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2021)