Börsenplätze Coinbase-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

252,00 EUR +0,60% (03.05.2021, 10:41)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

297,64 USD +0,97% (30.04.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (03.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der Kryptobörsen-Betreiber sei noch keinen Monat an der Börse gelistet, da würden schon wieder die Korken knallen: Das US-Unternehmen habe die Übernahme der Datenanalyseplattform Skew angekündigt. Damit wolle Coinbase v.a. für institutionelle Investoren attraktiver werden und hole einige davon gleich mit an Bord.Im Zuge der Übernahme sollten die Funktionen zur Datenanalyse in die Profi-Version Coinbase Prime integriert werden, habe Coinbase-Vice-President Greg Tusar angekündigt. Professionelle Nutzer könnten damit die Entwicklungen an den Spot- und Derivatemärkten für Kryptowährungen in Echtzeit verfolgen und dynamische aggregierte Marktdaten erhalten. Ziel sei es, Krypto-Tradern zu besseren Investmententscheidungen zu verhelfen.Coinbase selbst habe bereits in den vergangen zwei Jahren die Dienste von Skew Analytics genutzt - genau wie rund 100 weitere institutionelle Investoren. Die Geschäftsbeziehungen zu diesen Unternehmen - darunter prominente Namen wie One River Asset Management und Susquehanna International Group - würden auch nach der Übernahme aufrechterhalten. Zudem wechsele das gesamte Skew-Team ins Coinbase-Lager.Die stärkere strategische Ausrichtung hin zu Angeboten und Dienstleistungen für Profi-Investoren dürfte sich für Coinbase auszahlen, denn viele davon würden den Kryptomarkt gerade erst für sich entdecken. Das Marktpotenzial in diesem Bereich sei riesig. Mittel- und langfristig würden die Aussichten also stimmen, kurzfristig dürfte die Lage jedoch volatil bleiben. Die Coinbase-Aktie sei daher aktuell nur für risikofreudige Anleger geeignet, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link