NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

328,28 USD -13,84% (14.04.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (15.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi beziehe sich auf den Börsengang von Coinbase. Der Preis sei vorher auf 250 USD festgelegt worden. Dabei habe Coinbase eine Marktkapitalisierung um 63/65 Mrd. USD. Die Aktie habe etwa 450 USD erreicht, bevor Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Der Börsenexperte verweise darauf, dass der Kurs der Coinbase-Aktie extrem am Bitcoin und anderen Kryptowährungen hängen werde. Geschlossen habe sie gestern bei 328 USD. Wenn man sich das Hoch anschaue, sei das vielleicht eine Enttäuschung. Nichtsdestotrotz habe der Kurs immer noch 80 USD über dem Ausgabepreis gelegen. Darüber hinaus ist Coinbase mit einer sehr sportlichen Bewertung unterwegs, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Coinbase-Aktie:XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:305,50 EUR -0,16% (15.04.2021, 10:57)