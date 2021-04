XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

253,00 EUR -3,98% (22.04.2021, 09:39)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

311,92 USD -2,77% (21.04.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (22.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Nur wenige Tage nach dem Börsendebüt in der Vorwoche solle der Handel mit den Aktien von Coinbase in Deutschland am Freitag wieder eingestellt werden - zumindest vorübergehend. Die Deutsche Börse AG habe am Mittwoch entsprechende Schritte angekündigt. Grund sei ein Formfehler bei der Zulassung zum Handel. Mittlerweile habe sich auch das betroffene US-Unternehmen selbst geäußert."Wir sind uns des administrativen Fehlers bewusst, der es nötig macht, dass Coinbase bestimmte Dokumente an einigen europäischen Börsen nachreicht", habe eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage des "Aktionärs" am Mittwochabend mitgeteilt. Man arbeite daran, die Angelegenheit "so schnell wie möglich zu lösen". Bislang habe es keine Unterbrechungen im Handel mit Coinbase-Aktien gegeben, heiße es in dem knappen Statement weiter.Eine Unterbrechung drohe allerdings bereits Ende der Woche, denn Börsenbetreiber Deutsche Börse AG habe am Mittwoch angekündigt, die Aktie von Coinbase am Freitag vom Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse und auf Xetra auszusetzen. Die Handelsplattformen Lang & Schwarz und Tradegate würden analoge Schritte planen. Grund sei ein Fehler bei der Vergabe des sogenannten LEI Codes - einer Referenznummer, die für die Zulassung zum Handel in Europa unerlässlich sei. Ob es Coinbase gelinge, rechtzeitig eine neuen LEI Code zu beantragen und so das vorübergehende Delisting in Deutschland abzuwenden, sei fraglich. Konkretere Nachfragen zum weiteren Zeitrahmen und den Hintergründen der Panne seien seitens Coinbase unbeantwortet geblieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coinbase-Aktie: