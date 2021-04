NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (22.04.2021/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN), die größte US-Handelsplattform für Kryptowährungen, hat in der vergangenen Woche mit einem Knall die Börse betreten, so die Experten von "FONDS professionell".Das Interesse an den Aktien des Unternehmens sei enorm gewesen. Nun gebe es einen Knall der anderen Art: Die Deutsche Börse in Frankfurt habe angekündigt, den Handel mit Coinbase-Anteilscheinen per Freitag vorläufig auszusetzen. Das berichte unter anderem die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Der Grund: Ein spezieller Code für die Aktie sei falsch angegeben worden und müsse zunächst neu beantragt werden.Jedes Wertpapier müsse einen sogenannten Legal Entity Identifier (LEI) vorweisen, anhand dessen es identifiziert werden könne. Ohne diese individuelle Zahlen- und Buchstabenfolge mit 20 Stellen dürfe ein Papier in Europa nicht gehandelt werden. Als die Coinbase-Aktie in den Handel gegangen sei, sei irrtümlich ein LEI-Code für eine Geschäftseinheit verwendet worden, der nicht jener Coinbase-Einheit zuzuordnen sei, deren Aktien in Frankfurt ge- und verkauft würden, habe eine Sprecherin der Deutschen Börse gegenüber Reuters erklärt. "Der einzige Weg, um Coinbase wieder in den Handel aufnehmen zu können, ist die Beantragung einer LEI durch die Emittenten."Die Krypto-Börse sei quasi aus dem Stand zum Anlegerliebling avanciert. Sie werde derzeit mit rund 63 Milliarden US-Dollar bewertet. Seit dem IPO seien allein an der Frankfurter Börse und auf Xetra Coinbase-Aktien im Wert von fast hundert Millionen Euro gehandelt worden. Beantrage das Unternehmen bis zum morgigen Freitag (23. April) einen neuen LEI-Code, könne die Aktie weiter gehandelt werden. Bei Coinbase sei man derweil um Schadensbegrenzung bemüht: "Wir sind uns des administrativen Fehlers bewusst, der es erforderlich gemacht hat, dass Coinbase bestimmte Unterlagen an bestimmten europäischen Börsen neu einreichen muss", heiße es dort laut dem Fintech-Portal "Finance Forward". "Wir arbeiten daran, dies so schnell wie möglich zu beheben."XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:253,50 EUR -3,80% (22.04.2021, 12:26)