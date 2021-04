Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (18.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Das Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im aktuellen "Börsen.Briefing" die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Coinbase, die größte US-Handelsplattform für Krypto-Währungen wie Bitcoin, Ethereum und Ripple, seu fulminant an der New Yorker Tech-Börse NASDAQ gestartet. Der Einstandskurs habe am vergangenen Mittwoch mit 381 USD mehr als 50% über dem Referenzpreis von 250 USD gelegen. Coinbase habe damit zeitweise eine Gesamtbewertung von knapp 100 Mrd. USD erreicht.Noch am ersten Handelstag sei der Kurs der Krypto-Handelsplattform sogar noch weiter bis auf 419 USD gestiegen, sei nach Gewinnmitnahmen aber wieder zurückgefallen. Der Schlusskurs habe am ersten Handelstag bei 329 USD gelegen. Bis Freitag hätten dann die wieder die Käufe überwogen - Coinbase sei bei 342 USD ins Wochenende gegangen.Zu den Käufern der ersten Stunde gehöre Cathie Wood. Der erfolgreiche Börsen-Superstar konzentriere sich allgemein auf disruptive Werte und habe bereits am ersten Handelstag fast 750.000 Coinbase-Aktien für ihre Ark-ETFs gekauft. Auch Privatanleger seien recht stark an der Aktie interessiert gewesen. Daten von VandaTrack würden zeigen, dass Daytrader bei der Coinbase-Premiere netto für 57 Mio. USD Aktien gehandelt hätten.Wie auf ihren Internetseiten bekannt gegeben worden sei, habe Cathie Wood noch weitere Coinbase-Aktien gekauft. Am Donnerstag habe die auch bei jüngeren Tradern viel beachtete Investorin demnach 341.186 Aktien der Kryptobörse geordert, am Freitag dann noch einmal gut 187.000 Aktien. Das gesamte Aktienpaket sei zum NASDAQ-Schlusskurs damit rund 437 Mio. USD schwer gewesen.Nicht nur die Ark-Invest-Chefin glaube an das Potenzial von Coinbase. Analyst Gil Luria von D.A. Davidson habe ein Kursziel von 650 USD ausgegeben. Er habe den "regulierungsfreundlichen" Ansatz des Unternehmens im aufstrebenden Krypto-Markt gelobt.Auch Mark Palmer sei optimistisch. Der BTIG-Analyst empfehle Coinbase ebenfalls zum Kauf, da sich die Kryptobörse zu einem Marktführer entwickeln könnte - ähnlich wie "andere Kategorieführer mit unbefristeten Wachstumschancen" wie Zoom Video Communications, Tesla oder Snowflake, so das Anlegermagazin "Der Aktionär" im aktuellen "Börsen.Briefing". (Analyse vom 18.04.2021)